صادي يعلن نيته في الترشح لرئاسة الفاف

أعلن العضو السابق للمكتب الفيدرالي للفاف، وليد صادي، اليوزم الإثنين، رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأكد صادي، في تصريحات لـ(و.أ.ج)، رغبته في رئاسة الفاف، في حال ترسيم استقالة الرئيس الحالي شرف الدين عمارة، وأعضاء مكتبه.

كما أضاف: “حاليا يوجد رئيس للفاف، ولا يوجد شيء رسمي، لذا لا يمكن الحديث بهذا الموضوع في ظل هذه الوضعية”.

يذكر أن وليد صادي، كان عضو للمكتب الفيدرالي، لعهدتين، وشغل عدة مناصب، كمدير للمنتخبات الوطنية، وعضو لجنة تطوير كرة القدم.