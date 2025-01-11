صادي يعلن نيته في الترشح لعهدة جديدة لـ”الفاف”

أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، نيته في الترشح لعهدة أولمبية جديدة لـ “الفاف”.

وانتخب صادي، رئيسا لـ “الفاف” شهر سبتمبر 2023، خلفا لجهيد زفيزف، الذي استقال من منصبه منتصف شهر جويلية من ذات السنة، للعهدة الأولمبية 2020-2024.

وفي تصريحات خصّ بها التلفزيون العمومي اليوم السبت، من فندق الجيش ببني مسوس، على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية. الخاصة بتكييف قوانين “الفاف” مع قوانين “الفيفا”، أكد صادي، عزمه على الترشح لعهدة أولمبية جديدة.