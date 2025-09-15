صادي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي

فاز رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وحسبما جاء في التلفزيون العمومي، فإن الجزائر عادت اليوم الثلاثاء. رسميا إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم بعد تزكية رئيس “الفاف” وليد صادي.

وبذلك، تعود الجزائر إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد 9 سنوات كاملة من الغياب، وترافقها ثلاثة بلدان عربية إفريقية ممثلة في المكتب التنفيذي للاتحاد.

ويعود آخر تواجد جزائري في أعلى هيئة كروية عربية، إلى سنة 2016، ممثلا في رئيس “الفاف” الأسبق محمد روراوة.

