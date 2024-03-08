صادي يفوز في صراعه مع لقجع ويوجه له صفعة جديدة

افتك رئيس الفاف وليد صادي خدمات الموهبة الجزائرية رفيق غيتان المتألق في صفوف إستوريل البرتغالي، من رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع.

و عرف وليد صادي كيفية إقناع اللاعب بتغيير جنسيته، بالنظر إلى الاحترافية الكبيرة في التعامل مع مثل هذه الأمور القانونية.

وعاش غيتان ضغطا شديدا من قبل الجمعة المغربية لإقناعه بحمل قميص المنتخب المغربي، منذ أن كان يدافع على ألوان لوهافر، وهو الذي ولد في فرنسا من أب جزائر وأم مغربية.

ويعتبر غيتان ضمن أبرز المواهب واللاعبين الذين يملكون إمكانية فنية كبيرة، كما يعتبر مرشح للتنقل إلى إحدى الأندية الكبيرة في أوروبا، وهو الذي كان قريبا جدا من حمل ألوان فريقه بنفيكا.

كما سبق لغيتان، أن حمل ألوان منتخب فرنسا السنية لأقل من 17 و 18 و 19 و 20 عاما. بحكم ان يملك ذات الجنسية.