صادي يكشف أسباب تراجع أداء الخضر

تحدث رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، عن الأسباب التي جعلت المنتخب الوطني، يظهر بمستوى باهت، في تربص جوان الجاري، الذي تخللته مواجهتين أمام غينيا وأوغندا، ضمن تصفيات مونديال 2026.

وأوضح رئيس “الفاف” بأن طابع اللقاءات يؤثر على مستوى اللاعبين. وذلك في تعليقه حول أداء الخضر المميز في الدورة الودية التي احتضنتها الجزائر، شهر مارس الماضي.

ليضيف: “في المباريات الودية يقل الضغط، كما أن المدرب يملك إمكانية القيام بتغييرات كثيرة مقارنة بالمباريات الرسمية”.

قبل أن يوضح صادي، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “الفترة ما بين جوان وسبتمبر هي الأصعب في الموسم لأن كل اللاعبين يكونون منشغلين بالميركاتو”.

وختم المسؤول الأول على مبنى دالي براهيم: “حتى أن اللاعبين الذين يغيّروا أنديتهم يصعب عليهم التأقلم رفقة أنديتهم الجديدة”.