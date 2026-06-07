صادي يكشف أسباب تمديد عقد بيتكوفيتش

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، الأسباب التي دفعت الهيئة الفدرالية إلى التمسك بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وتمديد عقده إلى غاية 2028.

وأكد رئيس “الفاف” في تصريحات من مقر الرئاسة، على هامش الاستقبال الذي حظي به وفد “الخضر”، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. قبل سفره مساء إلى كنساس سيتي الأمريكية. أن القرار يندرج ضمن استراتيجية تقوم على الاستقرار الفني داخل المنتخب.

كما أوضح صادي أن “الفاف” كانت قد أكدت في وقت سابق أن النتائج الإيجابية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الاستقرار. وهو ما تجسد على أرض الواقع منذ تولي بيتكوفيتش العارضة الفنية لـ”الخضر”.

مبرزا بأن التقني السويسري قدم إضافة قوية للمنتخب. وبشكل خاص على المستوى التقني. وساهم في تحسين أداء المنتخب وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وأشار صادي، في نهاية تصريحاته إلى أن أعضاء المكتب الفدرالي أجمعوا خلال اجتماعهم الأخير على ضرورة تمديد عقد بيتكوفيتش. معتبرا أن الخطوة تشكل إضافة كبيرة للكرة الجزائرية.