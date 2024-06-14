صادي يكشف مصير محرز.. بلايلي وسليماني مع الخُضر
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث رئيس الإتحادية الجزئرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، عن مستقبل الثلاثي، يوسف بلايلي، رياض محرز، وإسلام سليماني. مع المنتخب الوطني الأول.
وصرح صادي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”موضوع غياب كل من محرز، سليماني و بلايلي عن آخر تربصين للمنتخب، أثار الكثير من الجدل”.
وأوضح صادي:”أؤكد للجميع أنه لاتوجد أي قضية في المنتخب الوطني، إسمهما محرز أو بلايلي أو سليماني، بيتكوفيتش يتابع جميع اللاعبين، وله حرية التصرف في تأدية مهامه”.
وأكد صادي:” لا يمكن أن أتدخل في مهام المدرب بيتكوفيتش، فهذا ليس من صلاحياتي، بل نحن نحاسبه عن النتائج المحققة”.
وأكد صادي في حديثه:” رياض محرز سيتم الإعتماد عليه مستقبلا في مخططات بيتكوفيتش. وكما سبق وأن كشفت سيتم برمجة لقاء بين الطرفين قريبا”.
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