صادي يكشف موعد انعقاد أول اجتماع لمكتبه الفديرالي

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي اليوم الأحد، موعد انعقاد الإجتماع الاول لمكتبه الفيدرالي.

ونشر صادي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، كشف من خلالها بأن انعقاد اجتماع المكتب الفيدرالي سيكون يوم الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل.

كما أوضح رئيس الفاف، بأنه تم تغيير الموعد الذي كان محددا في وقت سابق ليوم الخميس، بسبب مصادفته مع عيد المولد النبوي الشريف.

وفي الختام حرص رئيس الفاف، وليد صادي، على توجيه تهانيه للشعب الجزائري والأمة الإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.