صادي يلتقي القائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية بالجزائر

التقى وزير الرياضة ورئيس “الفاف” وليد صادي، بالقائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية بالجزائر، مارك شابيرو، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وكشفت السفارة الأمريكية بالجزائر، في بيان لها. أن اللقاء سمح للطرفين بالتطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة في المجال الرياضي.

كما أوضحت أن الطرفان، تناقشا حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة، في تعزيز التقارب بين الشعوب، وترسيخ جسور التواصل بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يستعد فيه “الخضر” لخوض غمار مونديال 2026. الذي سيقام بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة ما بين الـ 11 جوان الجاري والـ 19 جويلية القادم.

وأكدت السفارة الأمريكية، في ختام بيانها، تطلعها إلى رؤية الرياضيين الجزائريين يتألقون على الساحة الدولية خلال الاستحقاقات الرياضية المقبلة. وعلى رأسها نهائيات مونديال 2026.