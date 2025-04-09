صادي يمنح الضوء الأخضر لافتتاح أشغال الندوة الخاصة بالاحتراف

افتتح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، ندوةً تتعلق بالاحتراف، من تنظيم “الفيفا”، بالتنسيق مع “الفاف”

وأعلنت الفاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الندوة ستدوم يومين، في إطار الجهود المشتركة الهادفة إلى الارتقاء بتسيير الأندية الجزائرية المحترفة عبر تطبيق أساليب حديثة.

وأضاف البيان ذاته أن الحدث يجمع الرؤساء والأمناء العامين للأندية الـ 16 الناشطة في الرابطة المحترفة، إلى جانب عدد من المسيرين التابعين لـ”الفاف”.

وقال صادي في افتتاح الندوة: “يظل الاتحاد الجزائري على استعداد دائم لمرافقة الأندية من جميع الجوانب المرتبطة بتطويرها، ضمن شراكتنا القوية مع الفيفا تتجسد من خلال هذا النوع من المبادرات التي لا يمكن إلا تساهم في ازدهار رياضتنا”.

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