صادي ينعى بطل الملاكمة الراحل عبد القادر ولد مخلوفي

نعى وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الخميس، بطل الملاكمة الجزائرية، عبد القادر ولد مخلوفي، الذي وافته المنية، أول أمس الثلاثاء.

وتوفي البطل الراحل، عبد القادر ولد مخلوفي، عن عمر ناهز الثمانين سنة، ويعد أفضل ملاكم أنجبته الجزائر. إذ يمتلك رصيدا معتبرا ومشرفا من الألقاب في مسيرته على حلبات الملاكمة، خاصة في فترة ما بعد الاستقلال.

وحسب بيان وزارة الرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حلّ منذ قليل بمطار “هواري بومدين” الدولي، جثمان الراحل، وأبّنه الوزير صادي خلال مراسم الاستقبال، إذ سلّم لعائلة الفقيد رسالة تعزية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واستحضر وزير الرياضة المسيرة المهنية الحافلة والمشرفة للفقيد، مشيراً إلى تفانيه الكبير لخدمة رياضة الملاكمة داخل الوطن. وتشريفه الجزائر في مختلف المحافل الدولية.

داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.