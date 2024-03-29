صادي ينعي وفاة الدولي الجزائري الأسبق بن ميمون

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، رسالة تعزية، ومواساة، عقب تلقيه خبر وفاة الدولي الجزائري الأسبق حبيب بن ميمون.

ونشرت الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة تعزية، وجهها وليد صادي، باسمه ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، لعائلة الفقيد بن ميمون، والأسرة الرياضية بصفة عامة.

كما تضرع رئيس “الفاف” وليد صادي، لله عزّ وجل، بأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد الحبيب بن ميمون، اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني، وفريق مولودية وهران، فارق الحياة، بعمر يناهز 66 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.