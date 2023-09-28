صادي ينعي وفاة الدولي الجزائري الأسبق مسعود بلوصيف

تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الخميس، نبأ وفاة اللاعب الدولي الجزائري الأسبق مسعود بلوصيف.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، رسالة التعزية التي وجهها صادي، باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي لعائلة الفقيد، مبديا تضامنه الكبير معهم.

كما استذكر الموقع الرسمي للفاف، المسار الرياضي للفقيد مع نادي الخروب، ونادي قسنطينة، وفترة تقمصه ألوان المنتخب الوطني ما بين 1964-1969.

يذكر أن الفقيد مسعود بلوصيف، شارك رفقة الخضر، في تصفيات “كان 1968″، والألعاب الإفريقية 1965″، الألعاب المتوسطية “1967”، بالإضافة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1970.