صادي ينعي وفاة محمد باشي

قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم السبت، خالص تعازيه، عقب تلقيه نبأ وفاة رئيس محكمة التحكيم الرياضي، محمد باشي.

ونشر صادي، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، رسالة تعزيلة قال فيها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقيت خبر وفاة الأستاذ باشي محمد، رئيس محكمة التحكيم الرياضي “تاس””.

كما أضاف رئيس الفاف: “أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد، وأدعو الله أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه الجنة”.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، كان قد وجه هو الآخر، اليوم السبت، رسالة تعزية، في وفاة محمد باشي.