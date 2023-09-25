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الرياضة

صادي ينفي امتلاكه حساب “فايسبوك” ويهدد

بقلم فيصل زيان بوزيان
صادي ينفي امتلاكه حساب “فايسبوك” ويهدد
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كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الإثنين، لمتابعيه عن عدم امتلاكه أي حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رئيس أعلى هيئة كروية بالجزائر، وليد صادي، عبر حسابه الرسمي على منصة X:”أعلن رسميا عدم امتلاكي أي حساب على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وأتبرأ من أي حساب يحمل وينشر باسمي بعد انتشار عدة حسابات ليس لدي أي علاقة بها”.

وشدد رئيس الفاف بأنه سيقوم بكافة الإجراءات القانونية لوضع حد لهذه الممارسات اللا أخلاقية ضد الحسابات التي تنشر أخبار بإسمه.

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