صادي ينفي قدوم أسماء جديدة لـ” الخضر” في تربص مارس

نفى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، إمكانية تواجد أسماء جديدة في تربص “الخضر” المقرر انطلاقه شهر مارس المقبل.

وارتبطت عدة أسماء بتدعيم المنتخب الوطني، المقبل على مواجهة كل من بوتسوانا وموزمبيق. في تصفيات مونديال 2026، شهر مارس الداخل، أبرزها مغناس أكليوش، وريان شرقي، لاعبا موناكو وليون الفرنسيين على التوالي.

وقال صادي حول قائمة “الخضر” القادمة: “لحد الساعة المدرب اكتفى بالقائمة الموسعة والتي تضم أكثر من 55 لاعب”.

كما أضاف ذات المتحدث في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، عقب انتخابه رئيسا لـ “الفاف” لعهدة أولمبية جديدة إلى 2029: “لا يوجد جديد يُذكر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

بن دبكة