صادي يهنئ اتحاد الجزائر بمناسبة تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية

تقدّم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، بتهانيه الخالصة إلى نادي اتحاد الجزائر، عقب تأهله المستحق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشاد صادي، في رسالته، بالأداء البطولي الذي قدمه الفريق، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قوة الكرة الجزائرية وقدرة أنديتها على التألق قارياً رغم التحديات.

كما نوّه رئيس “الفاف” بالروح العالية التي أظهرها لاعبو اتحاد الجزائر خلال مشوارهم في المنافسة، خاصة في الأدوار الحاسمة، معتبراً أن هذا التأهل هو ثمرة عمل جماعي وانضباط كبير داخل النادي.

وختم صادي تهنئته بالتأكيد على دعم الاتحادية الكامل لممثل الجزائر في النهائي، متمنياً له التوفيق في التتويج باللقب وتشريف الراية الوطنية على المستوى القاري.