صادي يهنئ اتحاد العاصمة بعد تتويجهم بكأس السوبر

يواصل فريق اتحاد العاصمة، تلقي التهاني بمناسبة تتويجهم أمس الجمعة، بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري.

وجاء الدور هذه المرة، على المترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الذي حرص هو الآخر على تهنأة الاتحاد.

ونشر صادي تغريدة، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: “هنيئا لنادي اتحاد الجزائر بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي، وهنيئا للجزائر لقب قاري جديد”.