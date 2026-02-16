صادي يهنئ اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تهانيه لفريقي اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، نظير تألقهما في كأس الكونفيدرالية.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عبارات التهاني التي وجهها صادي، لاتحاد العاصمة وشباب بلوزداد لتجاوزهما دور المجموعات، وبلوغهما ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

كما أبدى وليد صادي، دعمه وتشجيعه لكل من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، في باقي مشوار هذه المنافسة، على أمل تشريفهما الراية الوطنية.