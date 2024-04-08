صادي يهنئ اتحاد العاصمة ويحثه على مواصلة تشريف الراية الوطنية

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، فريق اتحاد العاصمة، بمناسبة تأهله إلى الدور النصف نهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية.

وعقب فوز اتحاد العاصمة، أمس الأحد، على ريفرز يونايتد (2-0)، نشر صادي، رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيها:

“هنيئاً لنادي اتحاد الجزائر، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه بنتيجة 2-0 أمام ضيفه نادي ريفرز يونايتد النيجيري”.

كما أضاف رئيس “الفاف”، وليد صادي: “بالتوفيق لنادي اتحاد الجزائر خلال بقية مشواره في المنافسة، على أمل الحفاظ على لقبه القاري، ومواصلة تشريف الراية الجزائرية”.