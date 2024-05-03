صادي يهنئ الإعلاميين الرياضيين بمناسبة اليوم العالمي

هنأ رئيس الفاف وليد صادي، اليوم الجمعة، الصحفيين الرياضيين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 ماي.

وشكر رئيس الفاف الصحفيين الجزائريين وبالخصوص العاملين في الإعلام الرياضي نظير جهودهم المتواصلة وتضحياتهم اليومية في سبيل تقديم تغطية موثوقة و مهنية للشأن الرياضي.

واحتفل الإعلاميون في المجال الرياضي بمناسية اليوم العالمي، وسط أجواء بهيجة على أمل العمل و الرفع من مستوى المجال بشكل أكبر مستقبلا.