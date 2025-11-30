صادي يهنئ البطلة الجزائرية أبو ريش بعد إحرازها البرونزية في بطولة العالم

تقدم وزير الرياضة وليد صادي بالتهاني للبطلة الجزائرية لويزة أبوريش بعد إحرازها الميدالية البرونزية في فئة أقل من خمسة وخمسين كيلوغراما سيدات، خلال منافسات بطولة العالم للكاراتيه التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.

واعتبر الوزير صادي، حسب منشور الصفحة الرسمية لوزارة الرياضة على الفايسبوك، اليوم الأحد، هذا التتويج إضافة جديدة لسجل التألق الجزائري في المحافل الدولية، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس روح التحدي والعزيمة التي تميز الرياضيات الجزائريات.

وأكد صادي أن إنجاز أبوريش يمثل مصدر فخر لكل الجزائريين، وأنه دليل واضح على قدرة الرياضيين الجزائريين على تحقيق نتائج مشرفة في أكبر المنافسات.

كما جدد التزام القطاع بمواصلة دعم المواهب والبطلات الصاعدات لرفع راية الجزائر في مختلف المواعيد العالمية.

الوزير أشاد بالمستوى الذي ظهرت به البطلة لويزة أبوريش، معتبرا أن تألقها يبعث برسالة أمل وتحفيز للشباب الجزائري، ويعكس صورة مشرقة للرياضة الوطنية.