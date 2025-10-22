إعــــلانات
صادي يهنئ الصحفيين بمناسبة يومهم الوطني

بقلم كريم تيغرمت
صادي يهنئ الصحفيين بمناسبة يومهم الوطني
هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الأربعاء، الصحفيين الجزائريين، بمناسبة يومهم العالمي، الذي يتزامن وتاريخ 22 أكتوبر.

وأبدى رئيس “الفاف” وليد صادي، تهانيه للصحفيين الجزائريين بهذه المناسبة، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي.

كما استغل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه المناسبة، للتعبير عن تمنياته بمزيد من التألق والنجاح للصحفيين الجزائريين.

