صادي يهنئ المنتخب العسكري على انجازه القاري

هنأ وزير الرياضة، ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، المنتخب العسكري، على تتويجه بذهبية الألعاب الإفريقية العسكرية.

وكان أشبال قاسي السعيد، قد حسموا أمس السبت، المباراة النهائية التي جمعتهم بالمنتخب العسكري الكاميروني، بـ “أبوجا” النيجيرية. لصالحهم بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، عن طريق مروان بن زيد.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، تهنئة صادي، والتي جاء فيها: “رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، باسمه الشخصي وباسم أعضاء المكتب الفدرالي. يهنئ المنتخب الوطني العسكري بهذا التتويج الرائع.”