صادي يهنئ المنتخب النسوي بمناسبة بلوغه نهائيات “كان 2024” للسيدات

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الإثنين، المنتخب الوطني للسيدات، على فوزهن أمام بورندي، وتأهلهن لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ونشر صادي، رسالة تهنأة عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيها: “أتقدم بأحر التهائي للمنتخب الوطني النسوي، بمناسبة تأهلهم، عن جدارة واستحقاق إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024”.

كما أضاف رئيس الفاف: “أتقدم بأحر التهاني للمنتخب الوطني النسوي، بطاقميه الفني، والإداري، واللاعبات، وكل من شارك في هذا التأهل”.

وختم رئيس “الفاف”، وليد صادي، رسالته بنتمني التوفيق لسيدات الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.