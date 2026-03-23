صادي يهنئ بلوزداد والاتحاد

بعث رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بتهانيه إلى ممثلا الجزائر، في كأس الكونفدرالية الافريقية، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، بعد بلوغهما نصف النهائي.

وحسم الاتحاد تأهله على حساب مانييما الكونغولي، ليلاقي آسفي المغربي، في المربع الذهبي. في صدام متجدد بين الفريقان. بعدما التقيا في المجموعات وفاز رفقاء بن زازة. ذهابا في المغرب بهدف يتيم. فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

بينما تأهل الشباب إلى المربع الذهبي، على حساب المصري البورسعيدي بعدما تعادل ذهابا بهدف لمثله وتعادل سلبيا في الإياب بأرض الوطن. ضاربا موعدا للفريق المصري الآخر، الزمالك في طريق النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الفاف” عبر “فيسبوك” رسالة تهنئة صادي، لممثلا الجزائر، متمنيا لهما حظا موفقا في بقية مشوار المنافسة.

يشار إلى أن الاتحاد والشباب سيستقبلان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية. في الفترة ما بين الـ 10 والـ 12 أفريل الداخل. على أن تقام مباريات العودة في المغرب ومصر تواليا، ما بين الـ 17 والـ 19 من الشهر ذاته.