صادي يهنئ بن بوعلي بعد تتويجه بالدوري المجري مع غيور

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، بتهانيه إلى لاعب المنتخب الوطني أحمد نذير بن بوعلي، عقب تتويجه بلقب الدوري المجري الممتاز رفقة ناديه غيور إيتو، في إنجاز مميز بصم عليه الدولي الجزائري بأداء لافت.

ولعب بن بوعلي دورًا حاسمًا في تتويج فريقه، بعدما سجل الهدف الوحيد خلال المواجهة التي جمعت غيور إيتو بمضيفه كيسفاردا، مساء السبت، ضمن الجولة الختامية من البطولة، مانحًا فريقه انتصارًا ثمينًا كان كافيًا لحسم اللقب في ظل المنافسة الشرسة مع الملاحق فيرينتسفاروش.

وجاء هدف بن بوعلي مبكرًا في الدقيقة العاشرة، ليقود فريقه نحو تتويج طال انتظاره، خاصة وأن رفقاء الدولي الجزائري كانوا بحاجة ماسة إلى الفوز لتفادي أي مفاجآت في سباق اللقب.

وواصل مهاجم “الخضر” تألقه هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها 15 هدفًا في الدوري المجري، ما جعله يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق هدفين فقط عن متصدر القائمة، مؤكّدًا بذلك قيمته الكبيرة ومستوياته التصاعدية في الملاعب الأوروبية.