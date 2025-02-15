صادي يهنئ سفيرة الجزائر بإثيوبيا بعد انتخابها نائباً لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

تقدم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرةالقدم، وليد صادي، بالتهاني، لسفيرة الجزائر بإثيوبيا، سلمى مليكة حدادي، على انتخابها نائبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وجاء تهنة رئيس “الفاف”، عبر بيان صادر من الصفحة الرسمية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر منصة “فيسبوك”، باسمه الشخصي ونيابة عن أعضاء المكتب الفيدرالي.

كما تمنى رئيس “الفاف” وليد صادي، لـ مليكة حدادي كل النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.