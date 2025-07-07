صادي يهنئ شبان ترجي قالمة وأولمبي الشلف

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تهانيه لكل من شبان فريق ترجي قالمة، وأولمبي الشلف.

وهنّأ صادي، عبر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، فريق ترجي قالمة لأقل من 15 عاماً، لفوزهم في نهائي دورة اللقب الوطني، بجيجل، على حساب نظرائهم من أولمبي الشلف، بركلات الترجيح.

كما هنأ رئيس “الفاف”، فريق أولمبي الشلف لأقل من 17 عاماً، على توويجهم بلقب البطولة، بعد فوزهم في نهائي دورة اللقب، على حساب وفاق سطيف بركلات الترجيح.

وتأتي هذه الخرجة من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، لتؤكد اهتمامه بالفئات الشبانية لكرة القدم.