صادي يهنئ مولودية الجزائر بعد التأهل لربع نهائي رابطة الأبطال

تقدم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بالتهاني إلى نادي مولودية الجزائر، عقب نجاح النادي في التأهل لربع نهائي رابطة الأبطال.

بعد أن فرض ممثل الكرة الجزائرية في هذه المنافسة، التعادل السلبي أمام منافسه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يونغ أفريكانز التنزاني.

ليرفع “العميد” رصيده للنقطة التاسعة، ويقتطع بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، رفقة نادي الهلال المتأهل في الصدارة برصيد 10 نقاط.

ونشرت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، تهنئة الرئيس، وليد صادي، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، والتي جاءت على النحو التالي:”