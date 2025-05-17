صادي يهنئ نادي مستقبل الرويسات بصعوده إلى الرابطة المحترفة

قدّم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، أحرّ التهاني لنادي مستقبل بلدية الرويسات.

بمناسبة صعوده إلى بطولة الرابطة المحترفة، بعد الفوز الهام الذي حققه بنتيجة (4-2) أمام اتحاد الشاوية، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الرابطة الثانية هواة، المجموعة الوسط-الشرقي.

وقد أنهى نادي مستقبل الرويسات الموسم في الصدارة برصيد 71 نقطة. متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط على ملاحقه المباشر اتحاد الحراش، ليضمن بذلك صعودًا تاريخيًا إلى دوري الأضواء.

وأشاد السيد وليد صادي بهذا الإنجاز الكبير، معتبرًا أن هذا الصعود هو ثمرة موسم ناجح. تميز بالعزيمة والجدية والعمل المنظم من جميع مكونات النادي، من طاقم إداري وفني ولاعبين. إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي رافق الفريق طيلة الموسم.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة النادي، الذي سيكون على موعد مع تحديات جديدة ضمن نخبة كرة القدم الجزائرية، وهو ما يتطلب تحضيرًا جيدًا واستمرارية في العمل بنفس الروح والطموح.