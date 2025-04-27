صادي يهنئ نجم بن عكنون على الصعود إلى القسم المحترف الأول

هنأت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة وليد صادي، فريق نجم بن عكنون بعد تحقيق الصعود إلى القسم المحترف الأول.

ونشرت الفاف التهنئة، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، حيث قالت ” يتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة السيد وليد صادي، بأحر التهاني إلى نادي نجم بن عكنون، بمناسبة صعوده للرابطة المحترفة الأولى موبيليس ، متمنياً للنادي دوام التألق والنجاح”.

وكان فريق نجم بن عكنون قد رسم الصعود إلى حظيرة الكبار، بعد تحقيق الفوز أمام أمل الأربعاء بهدف دون رد في المباراة التي جرت بملعب 20 أوت بالعناصر.

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