صادي يوجه رسالة تقدير وتكريم للصحفيين الجزائريين

قاسم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأحد، الصحفيين الجزائريين، احتفالهم باليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف لتاريخ 3 ماي من كل سنة.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، الرسالة التي وجهها صادي، للصحفيين الجزائريين بهذه المناسبة، تقديرا، وتكريما لهم.

وأبرز رئيس “الفاف” من خلال رسالته، اعتزازه بالدور المحوري لوسائل الإعلام الوطنية، لاسيما الصحافة الرياضية. من خلال التزامها المتواصل بنقل المعلومة بكل احترافية و مصداقية. ومساهمتها الفعالة في تنوير الرأي العام، وخدمة المشهد الرياضي الوطني.

