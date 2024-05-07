صادي يوجه رسالة هامة للحكام

وجه رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، رسالة هامة للحكام التابعين للجنة الفيدرالية للتحكيم.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد ترأس الأمين العام لـ”الفاف”، بوزناد نادر، اجتماعا مع نخبة الحكام، بمقر تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. والذي تعذر على الرئيس وليد صادي، حضوره بسبب إنشغالاته.

وأوضح بيان “الفاف”، أن الرئيس وليد صادي فوض للأمين العام بوزناد، بنقل رسالته إلى الحكام، والتي عبر فيها وليد صادي عن دعمه الكامل للحكام، وشجعهم على تأدية مهامهم لغاية نهاية الموسم الجاري.

كما أكد رئيس “الفاف”، وليد صادي، في رسالته الموجهة إلى الحكام على ضرورة إظهار أقصى قدر من التركيز خلال تأدية مهامهم. وتجنب الأخطاء قدر الإمكان،وشدد صادي للحكام على أهمية عدم الاستسلام للضغوط مهما كان مصدرها.

وجدد رئيس “الفاف” وليد صادي في رسالته، دعمه لهيئة التحكيم، وشجعها على الاستمرار في إظهار مسؤوليتها والحياد في تأدية مهامها، كما هو معتاد دائمًا.