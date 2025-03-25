صادي يوزّع المهام على أعضاء مكتبه الفيدرالي

أقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، أمس الاثنين، على توزيع المهام، على أعضاء مكتبه الفيدرالي، للعهدة الأولمبية الجديدة 2025-2029.

وجرت عملية توزيع المهام، في الاجتماع المنعقد بمركز سيدي موسى بالعاصمة. وفقا لبيان نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر موقعها الالكتروني.

وتقرر على هامش الاجتماع تجديد الثقة في الحكم السابق، مهدي عبيد شارف، على رأس لجنة التحكيم التابعة للـ “فاف”.

كما تم تعيين رئيس الرابطة، ونائب رئيس “الفاف” محمد أمين مسلوق. في منصب رئيس لجنة المالية في “الفاف”، في حين تم تعيين النائب الثاني لرئيس الاتحادية، ناصر شارب، في منصب رئيس لجنة التنسيق معه الأعضاء.