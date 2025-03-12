صادي يُرسّم اليوم عودة الجزائر إلى “الكاف”

تُشد أنظار الجزائريين صبيحة اليوم الأربعاء، نحو العاصمة المصرية القاهرة، التي ستشهد عودة الجزائر، إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وانطلقت قبل قليل، أشغال الجمعية العامة الاستثنائية 14 لـ “الكاف”. والتي ستشهد انتخاب رئيسا جديدا لـ”الكاف”، إلى جانب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية و6 ممثلين لإفريقيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وسيكون رئيس “الفاف” وليد صادي، أمام طريق مفتوح للفوز بمقعد منطقة شمال إفريقيا. ضمن اللجنة التنفيذية. باعتباره مرشحا وحيدا بعد انسحاب التونسي، حسين جنيح، العضو والمدير السابق للمنتخبات الوطنية التونسية.

للإشارة فإن الدبلوماسية الجزائرية قامت بعمل كبير. من أجل ضمان عودة التمثيل الجزائري، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.