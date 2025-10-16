صادي يُعزي في وفاة الإطار السابق عبد النور بلاماني

قدّم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، تعازيه الخالصة في وفاة الإطار السابق بالاتحاد، عبد النور بلاماني.

وفي بيان صادر عن “الفاف”، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، عبّر صادي، باسمه الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب الفدرالي، عن بالغ حزنه وأساه لفقدان أحد الوجوه التي خدمت كرة القدم الجزائرية بإخلاص.

كما تقدّم صادي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد. راجياً من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.