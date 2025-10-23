صادي يُعزّي في وفاة رئيس رابطة المسيلة الولائية العمري بن حميدوش

قدّم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، تعازيه الخالصة إثر وفاة رئيس رابطة المسيلة الولائية لكرة القدم، العمري بن حميدوش

الفقيد وافته المنية بعد مسيرة طويلة في خدمة الرياضة على المستوى المحلي.

وأعرب رئيس “الفاف”، في رسالة التعزية، عن حزنه العميق وتأثره بهذا المصاب الجلل، متقدما، باسمه الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب الفدرالي، بأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد وكل أسرة كرة القدم الجزائرية.