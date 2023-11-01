صادي: “1 نوفمبر ذكرى تحمل أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار”
شارك رئيس الاتحاد الجزاري لكرة القدم، وليد صادي، الشعب الجزائري احتفالاته بالذكرة الـ69 لاندلاع ثورة التحرير، المصادفة للفاتح من نوفمبر.
وكتب صادي، عبر حساب على منصة “X”، بهذه المناسبة: “الذكرى التاسعة والستون لاندلاع ثورة التحرير، ذكرى تحمل في ظياتها أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار”.
كما أضاف رئيس الفاف: “نترحم على الأرواح الطاهرة لشهدائنا، وبطولات مجاهدينا، ونقف اليوم وقفة اجلال لنستلهم منهم روح التحدي والإقدام”.
وختم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، كلمته، بعبارة: “تحيا الجزائر.. المجد والخلود لشهداء الجزائر”.
الذكرى التاسعة والستون لاندلاع الثورة التحريرية ، ذكرى تحمل في طياتها أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين نترحم على أرواحهم الطاهرة، و بطولات مجاهدينا ، نقف اليوم وقفة إجلال لنستلهم منهم روح التحدي والإقدام.
تحيا الجزائر 🇩🇿
المجد والخلود لشهداء الجزائر
— صادي وليد (@walidsadioffic) October 31, 2023