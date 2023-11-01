صادي: “1 نوفمبر ذكرى تحمل أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار”

شارك رئيس الاتحاد الجزاري لكرة القدم، وليد صادي، الشعب الجزائري احتفالاته بالذكرة الـ69 لاندلاع ثورة التحرير، المصادفة للفاتح من نوفمبر.

وكتب صادي، عبر حساب على منصة “X”، بهذه المناسبة: “الذكرى التاسعة والستون لاندلاع ثورة التحرير، ذكرى تحمل في ظياتها أسمى معاني الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار”.

كما أضاف رئيس الفاف: “نترحم على الأرواح الطاهرة لشهدائنا، وبطولات مجاهدينا، ونقف اليوم وقفة اجلال لنستلهم منهم روح التحدي والإقدام”.

وختم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، كلمته، بعبارة: “تحيا الجزائر.. المجد والخلود لشهداء الجزائر”.