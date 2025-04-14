صادي: “لا بُدَّ من الاهتمام بالرياضة المدرسية فهي خزان المواهب”

شدّد وزير الرياضة، وليد صادي، من ولاية خنشلة، على ضرورة الاهتمام بالشباب وتعزيز الممارسة الرياضية، وبشكل خاص المدرسية.

وخلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى خنشلة، أكد الوزير أن هناك نسبة كبيرة من الشباب بالولاية تقدر بحوالي 400 ألف شاب، وجب على السلطات المحلية الاهتمام بهم.

وقال الوزير صادي: “يجب تعزيز ممارسة الرياضة والاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية والتكوين المهني”.

وأضاف في سياق حديثه عن الرياضة المدرسية: “تعليمات رئيس الجمهورية واضحة، وبالنسبة لنا هي مادة خام وخزان المواهب”.

وختم صادي: “يجب الاهتمام بالرياضة المدرسية، حتى يكون لدينا عدد كبير من الرياضيين مستقبلا. والاهتمام بكرة اليد والكرة الطائرة.. خنشلة تملك فرقاً ممتازة في الكرة الطائرة”.