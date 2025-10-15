صادي: “إنجازات الرياضيين هي ثمرةٌ لتخطيط الرئيس تبون ودعمه المتواصل للرياضة”

أشاد وزير الرياضة، وليد صادي، بالدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للرياضة والرياضيين الجزائريين.

مؤكداً أن التألق الذي حققه الأبطال في مختلف المنافسات العالمية والإقليمية هو ثمرة وطنية ناتجة عن رؤية وتخطيط رئاسي طموح.

وخلال كلمته في حفل تكريم لاعبي المنتخب الوطني المتأهل إلى كأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، قال صادي إن “ما تحقق من نتائج وألقاب هو ثمرة وطنية وتخطيط يتطلع دوماً إلى مزيد من التميز، عبر استغلال الإمكانات المتاحة، وتشييد المرافق الرياضية الحديثة، ودعم الممارسة الرياضية”.

وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية “كان ولا يزال المشجع الأول والداعم الأكبر للرياضة الجزائرية. ومتابعاً باهتمام لما يحققه الرياضيون والمنتخبات الوطنية من إنجازات مشرفة داخل الوطن وخارجه”.

واختتم صادي كلمته بالتأكيد على التزام قطاعه “بمواصلة العمل وفق التوجيهات السامية لجعل الرياضة ثقافة حياة، عبر توسيع القاعدة الممارسية في الجامعات والمؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والأحياء السكنية. مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ومرافقة رياضيي النخبة لرفع راية الجزائر عالياً في المحافل الدولية”.