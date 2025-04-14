صادي: “الخُضر في الطريق الصحيح إلى المونديال”

اكد وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الاثنين، أن المنتخب الوطني لكرة القدم يسير في الطريق الصحيح للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وصرّح وليد صادي لدى زيارته إلى مدينة خنشلة: “الفريق الوطني يتمتع بأريحية كبيرة، ووضعيته ممتازة. لقد خطا خطوة جيدة نحو كأس العالم، رغم أننا لم نحسم التأهل بعد إلى كأس العالم”.

وأضاف وزير الرياضة: “نملك الأفضلية في التأهل، ويبقى علينا تسيير المباريات القادمة، مباراة بمباراة”.

وعن إمكانية تكملة مشروع تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” في كل ملاعب الجزائر، قال صادي: “نملك ملاعب مؤهلة لتقنية (الفار) وأخرى غير مؤهلة. نحاول أن نقتني كاميرات مثبتة في الملاعب لتأهيل بقية الملاعب لتقنية (الفار). والبداية ستكون من خنشلة، في بداية الموسم القادم”.

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