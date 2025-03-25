صادي: “المنتخب الوطني ردّ على المشككين وبرهن على إمكانياته”

ثمّن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني أمام الموزمبيق (5-1)، والذي مكّن الخُضر من الانفراد بصدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة في تصفيات مونديال 2026.

وأشاد صادي بالأداء المميز للمنتخب الوطني، حيث صرح قائلاً: “المنتخب الوطني أثبت اليوم أنه يمتلك مستويات عالية، ورد بقوة على المشككين في قدراته”.

وأكد رئيس “الفاف” أن المنتخب الوطني لا يزال يمتلك العزيمة والإصرار للذهاب بعيداً في التصفيات، قائلاً: “لقد برهن الفريق أنه قادر على المنافسة على أعلى المستويات، وسنواصل السير خطوة بخطوة في التصفيات لتحقيق هدفنا الأسمى، التأهل لنهائيات كأس العالم”.

كما أعرب وليد صادي عن فخره بالنتائج التي يحققها المنتخب، مشيراً إلى أن الجزائر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للنجاح في هذه التصفيات. وقال: “نحن نمتلك كل العوامل لتحقيق النجاح، وأخص بالتحية جمهورنا الرائع الذي كان له دور كبير في هذه الانتصارات، وأحييه على حضوره القوي والمستمر”.