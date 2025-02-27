صادي: قدمنا ملفاً قوياً و”التاس” منحت الحق لاتحاد العاصمة
بقلم كريم تيغرمت
علق وير الرياضة، وليد صادي، على قرار المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قضية فريق اتحاد العاصمة، ونهضت بركان المغربي، أين ثمن قرار “التاس”.
وصرح صادي، في هذا الخصوص: “قدمنا ملفنا مع فريق اتحاد العاصمة، وقرار “التاس”، منح الحق للاتحاد”
كما أضاف: “طلبنا من “التاس” احترام قوانين اللعبة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدم الزج بالسياسة، في الرياضة، وهذا ما قامت به المحكمة الرياضية”.
وتابع الوزير وليد صادي: “كنا متيقنين بأن ملفنا قوي، وتوجد عدالة، وبهذه الخطوة، جنبنا أنديتنا المشاكل التي حدثت الموسم الماضي”
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