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الرياضة

صادي: قدمنا ملفاً قوياً و”التاس” منحت الحق لاتحاد العاصمة

بقلم كريم تيغرمت
صادي: قدمنا ملفاً قوياً و”التاس” منحت الحق لاتحاد العاصمة
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علق وير الرياضة، وليد صادي، على قرار المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قضية فريق اتحاد العاصمة، ونهضت بركان المغربي، أين ثمن قرار “التاس”.

وصرح صادي، في هذا الخصوص: “قدمنا ملفنا مع فريق اتحاد العاصمة، وقرار “التاس”، منح الحق للاتحاد”

كما أضاف: “طلبنا من “التاس” احترام قوانين اللعبة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدم الزج بالسياسة، في الرياضة، وهذا ما قامت به المحكمة الرياضية”.

وتابع الوزير وليد صادي: “كنا متيقنين بأن ملفنا قوي، وتوجد عدالة، وبهذه الخطوة، جنبنا أنديتنا المشاكل التي حدثت الموسم الماضي”

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