صادي: “كفانا من إهدار المال العام وسنكون صارمين مستقبلا”

ثمن وزير الرياضية، وليد صادي، تدشين فريق مولودية الجزائر، مركز تديربات الفريق، موجها في ذات الوقت نداء للأندية المحترفة للتوقف عن اهدار المال العام.

وصرح صادي، خلال مشاركته في تديشن مركز تديربات مولودية الجزائر: “سعدنا بتدشين هذا الصرح الجميل الذي يليق بفريق عريق مثل مولودية الجزائر”.

كما أضاف: “هذه رسالة لكل الأندية المحترفة، لتقتدي بمثل هذا النوع من الاستثمارات، الذي يعطي للنادي مكانة أكبر في الاحتراف”.

وتابع وليد صادي: “كفانا من اهدار المال العام، وسنكون صارمين في المستقبل، كونه في السنوات الماضية تم اهدار الكثير من المال العام بدون استثمار”.