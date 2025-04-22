صادي يترأس اجتماعا هاما مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة

ترأس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي،اليوم الثلاثاء، اجتماعا هاما مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وذلك لمناقشة العديد من القضايا الراهنة والمتعلقة بالبطولة الوطنية.

وعرف الاجتماع الذي عقِدَ بمقر “الفاف”، مساء اليوم، حضور عضو أعضاء المكتب الفيدرالي، ورئيس الرابطة، أمين مسلوق، بالإضافة لرؤساء أندية الرابطة المحترفة. إذ تمت مناقشة محاور استراتيجية عدّة، تهدف إلى إرساء أسس تنظيمية واضحة، وتعزيز النزاهة، وتطوير البنية التحتية للأندية.