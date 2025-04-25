صادي يحلّ بالعاصمة الغانية أكرا للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف”

حلّ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، وليد صادي، اليوم الجمعة، بالعاصمة الغينية أكرا، للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).

وسيشارك صادي، في هذا الاجتماع المقرر يوم غد السبت، وسيرأسه رئيس “الكاف”، باتريس موتسيبي. حسب التلفزيون العمومي الجزائري.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارت هامة. لتطوير كرة القدم الإفريقية، على جميع المستويات.

كما سيركز الاجتماع على مبادرات “الكاف” لتعزيز التميز في كرة القدم في إفريقيا.

يذكر أن هذا الاجتماع سيكون الأول من نوعه بالنسبة لرئيس “الفاف”، وليد صادي، الذي تم انتخابه يوم 12 مارس الماضي، عضوا في اللجنة التنفيذية لـ”الكاف”.