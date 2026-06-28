صادي يكرّم سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية صبري بوقادوم

كرّم وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، سفير الجزائر بواشنطن، صبري بوقادوم، بإهدائه قميص المنتخب الوطني وهدية تذكارية تقليدية. في لفتة تقديرية تعكس روح الوحدة والعمل الجماعي.

وحسب الصفحة الرسمية لسفارة الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية على فايسبوك، يأتي هذا التكريم عرفاناً بالجهود الاستثنائية التي بذلتها السفارة وبعثتها الدبلوماسية لضمان أفضل الظروف لـ “محاربي الصحراء” وآلاف المشجعين الجزائريين الذين تنقلوا إلى الولايات المتحدة خلال كأس العالم 2026.