صارت تحرض أولادي ضدي وتريد أن تحرمني منهم

صارت تحرض أولادي ضدي

سيدتي بعد 20 سنة زواج، عشتها في استقرار،و انقلب حال زوجتي بسبب ضغوطات أهلها ورفيقات السوء وخلعتني وطلبت الطلاق غير أبهة لأولادنا الثلاث

ولكن وبالرغم من ذلك بقيت أقوم بواجباتي على أكمل وجه مع أولادي لم أتوقف عن حبهم ولا السؤال عنهم أما النفقة فذلك واجبي فانا والدهم.

وكما لابد أن أتكفل بكل مصاريفهم، كانت الأمور عادية، حتى جاء اليوم وعرفت زوجي أنني خطبت وعوّلت الزواج حتى أصبحت والدة أطفالي تثير المشاكل بيننا،

أصبحوا قليلا ما يردون عليّ في الهاتف وإن اتصلوا بي لا يطلبون إلا المال، حتى أنهم لا يسألون على أحوالي وكل لقاء بيننا ينتهي بخلاف.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

شكرا سيدي على ثقتك بنا، ونتمنى أن يصلح الله حالك وأن يهدي أولاد إلى جادة الصواب من الواضح جدا أنهم متأثرين بوالدتهم التي بدوا أنها ندمت لطلبها الخلع حين قررت أنت الارتباط،

صارت تحرض أولادي ضدي

أرد على سؤال الأخير أنت لست مذنب بقرارك الزواج. بل هي من عليها أن تقتنع أن الطلاق قد وقع. أما الأولاد فالحمد لله أنت لم تقصر معهم . الحمد لله علاقتك لا تزال قائمة حافظ عليها كما هي.

إبقى في تواصل دائم بهم ،وأمِّن لهم احتياجاتهم، وحتى وإن لم يردوا عليك لا تمل لأنه لابد أن يأتي اليوم وتتضح أمامهم الصورة .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: