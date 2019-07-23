صاروخ ماديرا ينجو من قضية إغتصاب!

أفادت الصحف البريطانية على شاكلة “الصن” و” ديلي ميل” بأنّه هناك تطورات جديدة في قضية إغتصاب التي يواجهها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لذات المصادر فإنّ الهداف التاريخي للنادي الملكي “لن يواجه أيّ اتهامات بشأن مزاعم قضية الاعتداء

الجنسى والتى اتهمته بها إحدى الفتيات فى مدينة “لاس فيجاس” الأمريكية قبل نحو 10 سنوات”.

وقال حساب مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية، على موقع “تويتر”، إنه: “استنادا إلى

ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أن الاتهامات الموجهة لكريستيانو رونالدو بالاعتداء الجنسي لا يمكن إثباته دون أدنى شك.”

مضيفا “وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أوملاحقات قضائية.”

وكان صاروخ جزيرة ماديرا قد أتهم في قضية إغتصاب ضد فتاة تدعى كاثرين مايورغا، فى لاس فيجاس المدينة الأمريكية صيف عام 2009.

حيث أودعت صاحبة الـ34 ربيعا شكوى مفادها أن نجم يوفنتوس الحالي قد قام بإغتصابها، وذلك فى جناحه بأحد الفنادق بالمدينة المذكورة.